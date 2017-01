El ADN no es una condena

La idea que tenemos de que somos lo que está escrito en nuestros genes está cambiando. Investigaciones a nivel mundial muestran que es posible controlar y modificar la predisposición genética a ciertas enfermedades y transmitir esta información a nuestros hijos, que no necesariamente desarrollarán las enfermedades heredadas genéticamente.

AJÍ, ZAPALLO y CÚRCUMA

Alternativas agroindustriales para el Valle del Cauca

Un macroproyecto transdisciplinario, que busca desarrollar un sistema agroindustrial competitivo en zonas rurales de cuatro municipios del Valle del Cauca, se visualiza como una alternativa al monocultivo de la caña de azúcar.

SEMILLAS PARA LA PAZ

El pipilongo; un arbusto de origen asiático que crece silvestre a 1.000 o 1.200 msnm desde México hasta Brasil en las orillas de caminos, potreros, cercas, terrenos abandonados o dentro de bosques secundarios, que crece en la sombra y bajo el sol directo y que produce un fruto delgado y largo que condimenta la comida del Pacífico colombiano; es una semilla para la paz que se puede convertir en una alternativa para los cultivos ilícitos en Colombia.

DESATINOS DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA

Paralelo a las noticias de los triunfos de la selección colombiana de fútbol o el crecimiento sustancial de la economía, de los cuales se alardea constantemente, apareció en el país un nuevo ranking del cual nadie está orgulloso: Colombia es el segundo país en el mundo con más conflictos ambientales.

CON LOS MEJORES DEL MUNDO EN EL ÁREA DE MATERIALES

David Mauricio Rodríguez, estudiante de ingeniería de materiales de la Universidad del Valle, no fue el mejor de su promoción, pero era uno de los más sobresalientes en su actividad investigativa e hizo un excelente trabajo de grado que fue seleccionado, entre cientos de candidatos a nivel mundial, para presentarlo en la 57a Conferencia Técnica Anual de la Society of Vacuum Coaters-SVC, el evento mundial de mayor importancia sobre recubrimientos al vacío e ingeniería de materiales, realizado en Chicago, Estados Unidos.

IMPA CTO AMBIENTAL CAUSADO POR BIOSÓLIDOS DEJARÍA DE SER UNA MOLEST IA

Una ciudad como Cali, con más de dos millones de habitantes, produce mensualmente 3.600 toneladas de biosólidos como consecuencia del tratamiento de sus aguas residuales, esto equivaldría a rellenar con lodo un edificio de cinco pisos, aproximadamente.

NUEVO DESARROLLO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Un innovador sistema biológico de tipo anaeróbico de descontaminación de aguas, desarrollado por el profesor Miguel Peña Varón, recibió la patente por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.

INDICADORES DE CRIMEN Y VIOLENCIA EN 18 PA ÍSES

"Un proyecto liderado por el Instituto Cisalva y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo presenta datos estadísticos sobre crimen y violencia en 18 países asociados a una iniciativa que formula e implementa políticas públicas de seguridad ciudadana."

COLOMBIA SE ACERCA A LA A UTONOMÍA ESPACIAL

Colombia gasta miles de millones de dólares al año en servicios aeroespaciales contratados con agencias espaciales de otros países, como fotografía satelital. Para llevar un satélite al espacio se necesita un cohete que lo transporte y para contar con autonomía espacial se requiere tener satélites propios en órbita, pero Colombia no cuenta con la tecnología necesaria para lograrlo.

EN ZIMAS QUE DEGRADAN ANTIBIÓTICOS

Mediante una metodología de evolución molecular y biología computacional, el investigador Diego Fernando Mejía Carmona y un equipo de trabajo, construyeron un árbol filogenético (de relaciones evolutivas) de unas enzimas llamadas Beta-Lactamasas, que degradan antibióticos similares a la penicilina.

